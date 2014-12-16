ЗМІ: В "ДНР" і "ЛНР" почастішали випадки доносів у стилі сталінської епохи

Потрапити у в'язницю до сепаратистів можна з різних причин: порушити комендантську годину, не представити необхідні документи, або ж просто викликати підозри одного з багатьох патрульних в масках. А останнім часом почастішали випадки доносів у старому радянському стилі.

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У жовтні в соціальних мережах з'явився документ, який імовірно представляє собою бланк доносу владі сепаратистів Донецька, який люди можуть використовувати, щоб повідомити про «громадян, недостойних займати почесне місце громадянина ДНР і підлягають ізоляції» і тих, хто здійснив «протиправні дії, що не відповідають генеральній лінії політики Донецької народної республіки і інтересам нашої країни».

В документі громадянина, чиє ім'я зафарбоване білим кольором, звинувачують в образі матом двох службовців ДНР, закликах до «фізичного знищення» керівництва ДНР і «образі тих, хто підтримує ідею ДНР».

Приблизно в той же самий час інший донос викликав велике здивування у Луганську. Його автором є самопроголошена «міністр культури» сепаратистів Ірина Філатова. Вона просить затримати і покарати Красновскую Олену Володимирівну, яка «зробила обряди» на міському кладовищі в цілях «послабити державність Луганської народної республіки і завдати шкоди здоров'ю її громадян».