Турчинов: РНБО повинна стати центром прийняття дієвих рішень щодо захисту держави

"Проти нашої країни ведеться системна і жорстока війна і для нас з вами немає альтернативи - як перемогти у цій війні. Але для цього нам потрібна мобілізація всіх ресурсів у державі", - сказав він, підкресливши, що для цього необхідна ефективна взаємодія і координація між всіма складовими обороннного та безпекового блоку в Україні.

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"РНБОУ повинна стати центром прийняття ефективних дієвих рішень щодо захисту нашої держави. І я переконаний, разом ми здатні це забезпечити", - сказав Секретар РНБОУ.

"Тут присутні керівники силових міністерств і відомств. З одними ми були на Майдані, виборюючи перемогу і свободу Україні, з іншими ми відновлювали обороноздатність нашої армії, створювали Національну гвардію. Тому я переконаний, що в нас не буде проблем з взаєморозумінням, взаємодією і координацією наших зусиль", - підсумував Турчинов.