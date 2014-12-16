Турчинов: РНБО повинна стати центром прийняття дієвих рішень щодо захисту держави
РНБОУ повинна стати центром прийняття ефективних дієвих рішень щодо захисту нашої держави. Про це під час представлення Президентом України заявив новий Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.
"Проти нашої країни ведеться системна і жорстока війна і для нас з вами немає альтернативи - як перемогти у цій війні. Але для цього нам потрібна мобілізація всіх ресурсів у державі", - сказав він, підкресливши, що для цього необхідна ефективна взаємодія і координація між всіма складовими обороннного та безпекового блоку в Україні.
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"РНБОУ повинна стати центром прийняття ефективних дієвих рішень щодо захисту нашої держави. І я переконаний, разом ми здатні це забезпечити", - сказав Секретар РНБОУ.
"Тут присутні керівники силових міністерств і відомств. З одними ми були на Майдані, виборюючи перемогу і свободу Україні, з іншими ми відновлювали обороноздатність нашої армії, створювали Національну гвардію. Тому я переконаний, що в нас не буде проблем з взаєморозумінням, взаємодією і координацією наших зусиль", - підсумував Турчинов.