ЦВК розширила часові можливості призначення перших місцевих виборів

Перші місцеві вибори можуть призначатися не пізніше ніж за 70 днів до дня таких виборів, як правило, на останню неділю квітня, останню неділю жовтня, будь-яку неділю грудня, крім останньої.

Центральна виборча комісія України розширила часові можливості для призначення проведення перших місцевих виборів.

Як повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, 16 серпня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії.

"Комісія за наявності відповідних бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів призначає перші місцеві вибори не пізніше ніж за сімдесят днів до дня таких виборів, як правило, на останню неділю квітня, останню неділю жовтня, будь-яку неділю грудня, крім останньої. Як виняток перші місцеві вибори можуть бути призначені на іншу дату", - йдеться у повідомленні.

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При цьому, сказано, що комісія інформує про надходження лише сьогодні, 16 серпня, 12 подань обласних держаних адміністрацій щодо призначення перших місцевих виборів з 6 областей та 1 подання – щодо додаткових.

Крім того, ЦВК продовжує очікувати надходження найближчим часом низки чергових звернень обласних державних адміністрацій щодо призначення як перших місцевих, так і додаткових виборів, про які Комісію повідомлено в робочому порядку.

Як зазначила заступник голови комісії Жанна Усенко-Чорна, ЦВК продовжує опрацювання звернень ОДА з метою призначення якомога більшої кількості перших місцевих і додаткових виборів в об'єднаних територіальних громадах, що забезпечить долучення до процесів децентралізації більш широкого кола суб'єктів. Рішення ЦВК щодо призначення зазначених виборів буде прийнято при забезпеченні принципу правової визначеності, що є невід'ємною, органічною складовою принципу верховенства права.

Окремо комісія затвердила технічне завдання на створення Автоматизованої інформаційної системи "Офіційний веб-сайт Центральної виборчої комісії".