Російський танкер заблокований в порту Херсона на три роки - представник президента

Судно "Механік Погодін" знаходиться в списку санкцій РНБО.

Російське судно "Механік Погодін", яке знаходиться в українському списку санкцій, заблоковано на три роки в порту міста Херсон.

Про це в коментарі "Громадському радіо" повідомив заступник постійного представника президента в Автономній республіці Крим Ізет Гданов.

"10 серпня актив даної компанії, а саме судно "Механік Погодін", був заблокований на три роки в порту міста Херсон", - зазначив Гданов.

За даними оператора судна,екіпаж "Механіка Погодіна" не пустив на борт портову інспекцію, яка хотіла перевірити скаргу про незадовільний стан.

Гданов такі дії екіпажу назвав незаконними і додав, що моряки, "у відповідності з вимогами чинного законодавства, понесуть відповідальність".

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Представник президента зазначив, що інспекція спробує потрапити на судно вдруге.

"Кожна країна має право і зобов'язана контролювати технічний стан судна, якщо є скарги (а там є скарги), так і екологічний стан. Це наша відповідальність як держави. Є у нас і правоохоронні органи, які зобов'язані надати можливість контролюючим структурам провести контроль згідно з їх повноваженнями. Це буде зроблено", - запевнив Гданов.

Нагадаємо, 10 серпня Бабін Борис повідомив, що в Херсонському порту виявили судно "Механік Погодін" під російським прапором, яке є в списку санкцій РНБО. Корабель затримали.

12 серпня український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що російські моряки судна "Механік Погодін" вільні у пересуванні. У той же час, саме судно і його майно перебувають під санкціями.