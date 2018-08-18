Російський танкер заблокований в порту Херсона на три роки - представник президента
Російське судно "Механік Погодін", яке знаходиться в українському списку санкцій, заблоковано на три роки в порту міста Херсон.
Про це в коментарі "Громадському радіо" повідомив заступник постійного представника президента в Автономній республіці Крим Ізет Гданов.
"10 серпня актив даної компанії, а саме судно "Механік Погодін", був заблокований на три роки в порту міста Херсон", - зазначив Гданов.
За даними оператора судна,екіпаж "Механіка Погодіна" не пустив на борт портову інспекцію, яка хотіла перевірити скаргу про незадовільний стан.
Гданов такі дії екіпажу назвав незаконними і додав, що моряки, "у відповідності з вимогами чинного законодавства, понесуть відповідальність".
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Представник президента зазначив, що інспекція спробує потрапити на судно вдруге.
"Кожна країна має право і зобов'язана контролювати технічний стан судна, якщо є скарги (а там є скарги), так і екологічний стан. Це наша відповідальність як держави. Є у нас і правоохоронні органи, які зобов'язані надати можливість контролюючим структурам провести контроль згідно з їх повноваженнями. Це буде зроблено", - запевнив Гданов.
Нагадаємо, 10 серпня Бабін Борис повідомив, що в Херсонському порту виявили судно "Механік Погодін" під російським прапором, яке є в списку санкцій РНБО. Корабель затримали.
12 серпня український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що російські моряки судна "Механік Погодін" вільні у пересуванні. У той же час, саме судно і його майно перебувають під санкціями.