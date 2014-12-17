Луценко заявив, що коаліція не готова "з закритими очима" голосувати за бюджет і кодекси

23:52, 17 грудня 2014
Політика
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Рада коаліції занепокоєна відсутністю проектів змін Податкового та Бюджетного Кодексів, а також проекту Державного Бюджету на 2015 рік. 

Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав координатор коаліції, голова фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко.

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Народний депутат наголосив, що на завтра рада коаліції очікує зустрітися із прем’єр-міністром Яценюком.

«Готові міняти процедуру розгляду, працювати і вдень, і вночі, але голосування із закритими очима не пройде», - наголосив Луценко.

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