Луценко заявив, що коаліція не готова "з закритими очима" голосувати за бюджет і кодекси
23:52, 17 грудня 2014Політика
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Рада коаліції занепокоєна відсутністю проектів змін Податкового та Бюджетного Кодексів, а також проекту Державного Бюджету на 2015 рік.
Луценко завчив, що коаліція не готова з закритими очима голосувати за бюджет і кодекси / УНІАН
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав координатор коаліції, голова фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко.
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Народний депутат наголосив, що на завтра рада коаліції очікує зустрітися із прем’єр-міністром Яценюком.
«Готові міняти процедуру розгляду, працювати і вдень, і вночі, але голосування із закритими очима не пройде», - наголосив Луценко.
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