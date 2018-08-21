Москва дає вказівки щодо інформаційних атак проти українського посольства у США – посол

Посол України в США сприймає кожну подібну атаку як свідчення успіху українських дипломатів.

Посол України у Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий заявляє, що з Москви надходять вказівки про здійснення інформаційних атак проти Посольства України у США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції на тему: «Україна-США: Чому можемо говорити про новий рівень партнерства».

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Чалий нагадав про дискусії, що нібито Україна втручалася у вибори в США. «Повірте, це все була дуже брудна історія, яка була підтримана і підтримується з боку російської активності і колишніх наших політиків, які досі мають лобізм у США, платять за це й атакують інколи безпосередньо посольство і посла», - заявив Чалий. При цьому він не уточнив імена політиків, про яких ідеться.

«Я знаю, чому даються вказівки, я точно це знаю, деяким українським каналам також атакувати мене персонально. Даються ці вказівки з Москви. Значить, ми ефективно працюємо у Вашингтоні», - наголосив Чалий.

«Коли була стаття у The New York Times щодо можливого використання українських двигунів у Північній Кореї, ми дуже швидко відреагували, і це було дуже правильно. Президент, Рада національної безпеки, експертна група приїхали в США, зняли питання», - зауважив Чалий.

За словами посла, також була спроба через Конгрес США провести резолюцію стосовно санкцій проти Північної Кореї, в якій було сказано, що для ядерних випробувань у КНДР, «можливо, (використовувалися) двигуни з України».

«Коли ми почали розбиратися, як це з'явилося там, у тому числі з головою профільного комітету, ми побачили, як це з'являється. Тобто, не маючи доступу до сенаторів, ідуть інші способи такої роботи, і ми цьому протидіємо», - заявив Чалий.

«Мабуть, хтось вважає, що наша протидія успішна, тому я сприймаю кожну таку атаку як свідчення нашого успіху», - сказав посол.