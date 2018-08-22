Кравчук оцінив ймовірність повернення в Україну Януковича і його команди

Перший президент незалежної України розповів, що спілкується з адвокатами свого екс-колеги.

Екс-президент України Віктор Янукович ніколи не повернеться в Україну.

Таку думку під час спілкування з читачами на чаті "Главреда" висловив перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

"Те, що Янукович ніколи не повернеться в Україну, це точно, тому що шансів у нього тут немає ніяких. Я в цьому глибоко переконаний", – заявив він.

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За його словами, Янукович і сам це чудово знає.

"Я спілкуюся з його адвокатами. Він хоче зараз одного – справедливо суду. Як він розуміє цей "справедливий суд", не знаю – я з ним не спілкуюся. Але він хоче, щоб суд був об'єктивний і справедливий. І вирок такого суду, як він заявляє через адвокатів, він прийме як реальний факт", – розповів Кравчук.

І резюмував: "Янукович Збирається прийти в Україну і заявити про будь-яку політичну діяльність? Він про це навіть не говорить. Це просто нереально. Тут нема про що говорити далі.

Як повідомляв УНІАН, Януковичу інкримінують три статті Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).