Яка ймовірність розпуску парламенту?

Чи призначить Президент дострокові вибори Верховної Ради, інакше кажучи – чи розпустить він нинішній парламент? Більшість відвідувачів, котрі взяли участь в опитуванні на УНІАН-сайті, вважають такий розвиток подій цілком імовірним. Трохи менше половини – іншої думки.

Запитання було сформульоване таким чином: “Яка ймовірність того, що Президент розпустить парламент?” “Жодної або зовсім незначна”, - сказали 19,35%; невисока, але є – 24,05%; “50 на 50” – 17,56%; “висока” та “скоріш за все так і станеться” – 37,55. Загалом тих, що бачать досить високу ймовірність розпуску, - 55,2%. Цифра - цілком в дусі українського політичного життя (в межах половини).

Серед своїх відповідей, надісланих на адресу сайту, є такі: “не зможе”; “а хто його запитує?”; “тільки розпуск парламенту, альтернативи немає”; “безумовно, розпустить”; “дуже сподіваюсь”; “Ющенко подасть у відставку”; “набридло”; “не розпустить, тому що в помаранчевих немає шансів на перемогу”; “залежить від здатності Президента звести баланс наслідків і зробити правильні висновки”.

Загалом станом на 12 липня (11.00) відповіло 1249 респондентів. Опитування триває (дивіться українськомовну та російськомовну версії сайту).