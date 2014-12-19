Яценюк: Подолати виклик з боку РФ можна лише спільними з Європою зусиллями

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, про це Яценюк сказав під час зустрічі у Києві з міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

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