Яценюк: Подолати виклик з боку РФ можна лише спільними з Європою зусиллями
15:17, 19 грудня 2014Політика
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Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє про важливість єдності, яку демонструють усі країни-члени Європейського Союзу у протидії агресивній політиці Російської Федерації.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, про це Яценюк сказав під час зустрічі у Києві з міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.
Читайте такожСвіт має не дати Росії розмістити ядерну зброю на території України - ЯценюкЗа словами Яценюка, «лише спільними зусиллями нам вдасться подолати цей виклик, який стосується не лише України, але й усієї Європи».
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