Співачка Руслана поскаржилася на "брудні передвиборчі технології"
14:43, 29 серпня 2018Політика
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За її словами, програма, яка вийшла на 112 каналі як недавня, насправді була записана дуже давно, у 2015 році.
Руслана жорстко висловилася про брудних передвиборчих технологіях / УНІАН
Відома українська співачка, переможниця Євробачення 2004 Руслана Лижичко закликала українців не вірити в наклеп пропагандистів на її адресу.
Про це співачка написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Починаються знову брудні передвиборчі технології. Програма, яка вийшла на 112 каналі як недавня, насправді була записана дуже давно, в 2015 році, коли по всій країні і в моєму рідному Львові був флешмоб, де всі говорили російською, демонструючи толерантність", - написала 45-річна співачка.
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