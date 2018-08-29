Співачка Руслана поскаржилася на "брудні передвиборчі технології"

За її словами, програма, яка вийшла на 112 каналі як недавня, насправді була записана дуже давно, у 2015 році.

Відома українська співачка, переможниця Євробачення 2004 Руслана Лижичко закликала українців не вірити в наклеп пропагандистів на її адресу. Про це співачка написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook. "Починаються знову брудні передвиборчі технології. Програма, яка вийшла на 112 каналі як недавня, насправді була записана дуже давно, в 2015 році, коли по всій країні і в моєму рідному Львові був флешмоб, де всі говорили російською, демонструючи толерантність", - написала 45-річна співачка.

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