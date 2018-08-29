Кива вшанував пам'ять полеглих в Іловайській трагедії

Заходи в пам'ять про жертв «Іловайського котла» 29 серпня відбуваються в Києві та інших містах України.

Лідер Соціалістичної партії України Ілля Кива і члени Всеукраїнської спілки АТО взяли участь в меморіальних заходах з нагоди четвертої річниці Іловайської трагедії, які проходили в середу в Києві на Михайлівській площі.

Про це повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті.

"Іловайський котел" забрав життя більш ніж 360 українських вояків. Це були найбільші втрати не тільки той день, але і за всю російсько-українська війну. Вони віддали свої життя за те, щоб продовжували жити ми. За майбутнє наших дітей! Пам'ятаємо і шануємо пам'ять героїв», – написав він на своїй Facebook-сторінці.

Як повідомлялося, офіційно під час боїв за Іловайськ Донецької області загинуло 366 українських військових, які зникли без вісті – 158, поранено – 429, полонені – 128. Бої тривали з 6 серпня до 3 вересня 2014 року.

Заходи в пам'ять про жертв «Іловайського котла» 29 серпня відбуваються в Києві та інших містах України.