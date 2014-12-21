За кілометр від 29-го блокпоста стоїть російський десант - Москаль

Губернатор Луганської ОДА Геннадій Москаль повідомив, що на Луганщині від 29-го блокпоста українських бійців на відстані менше одного кілометра стоять російські десантники.

Про це сказано в повідомленні на його офіційній сторінці.

«29 та 31-й блокпости на Бахмутці — це крайні точки наших силовиків на контрольованій Україною території Луганської області, — зазначає Москаль. — Збоку (справа по трасі) і далі за 31-м блокпостом — сепаратисти».

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За його словами, траса постійно обстрілюється, незважаючи на оголошене з 9 грудня перемир’я.

«За п’ятницю в області всього було 9 обстрілів, частина яких припала саме на Бахмутку. Вздовж траси з боку Кіровська (місто, що окуповане так званою ЛНР) сконцентровані не тільки бойовики, але й регулярні російські війська. Від 29-го блокпоста на відстані менше одного кілометра стоять російські ВДВ-шники», - додав Москаль.