Газпром і Нафтогаз підписали угоду про поставки газу за ціною $179,5

Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР і голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА підписали в Москві Угоду про розвиток відносин у газовій сфері.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

Відповідно до Угоди, з березня по грудень 2008 року в Україну буде поставлений газ центрально- і середньоазіатського походження в обсязі не менш як 49,8 млрд. кубометрів за ціною 179,5 дол. за тисячу кубометрів. Покупцем газу на кордоні з Україною буде НАК «Нафтогаз України».

При цьому, постачання середньоазіатського газу в січні-лютому в обсязі 5,2 млрд. кубометрів буде повністю оформлено і сплачено за контрактами «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго».

Додатково до обсягів центрально- і середньоазіатського газу НАК «Нафтогаз України» оформить з «РосУкрЕнерго» контракт на купівлю-продаж російського газу, поставленого в Україну в січні-лютому 2008 року, за базовою ціною 315 дол. за тисячу кубометрів, розрахунки за який можуть бути здійснені шляхом повернення відповідних обсягів газу.

Також у повідомленні зазначається, що переговори щодо умов постачання газу в Україну в 2009 році і подальших років продовжаться з урахуванням кон`юнктури закупівельних цін центрально- і середньоазіатського газу.