Лукашенко прибув до України для зустрічі з Порошенком (фото)
15:40, 21 грудня 2014Політика
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко в неділю, 21 грудня прибув з робочим візитом в Україну.
REUTERS
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у своєму Twitter.
"Літак Президента Білорусі вже в Борисполі", - повідомив Кислиця.
Раніше повідомлялося, що в Києві заплановані переговори Олександра Лукашенка з президентом України Петром Порошенком. Очікується, що глави держав обговорять питання двосторонніх відносин, а також актуальні питання міжнародної політики.
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Президент України Петро Порошенко вже заявив, що вважає візит президента Білорусі Олександра Лукашенка своєчасним, важливим і символічним.
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