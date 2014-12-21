Лукашенко прибув до України для зустрічі з Порошенком (фото)

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у своєму Twitter.

"Літак Президента Білорусі вже в Борисполі", - повідомив Кислиця.

Раніше повідомлялося, що в Києві заплановані переговори Олександра Лукашенка з президентом України Петром Порошенком. Очікується, що глави держав обговорять питання двосторонніх відносин, а також актуальні питання міжнародної політики.

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Президент України Петро Порошенко вже заявив, що вважає візит президента Білорусі Олександра Лукашенка своєчасним, важливим і символічним.