Порошенко і Лукашенко почали переговори в «закритому форматі»

Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

Почалися переговори президентів України і Білорусі pic.twitter.com/gZ4BXrC3lb — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) December 21, 2014

"Почалися переговори президентів України та Білорусі", - повідомив він в Твіттері.

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Раніше повідомлялося, що в Києві заплановані переговори Олександра Лукашенка з президентом України Петром Порошенком. Очікується, що глави держав обговорять питання двосторонніх відносин, а також актуальні питання міжнародної політики.