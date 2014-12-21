Порошенко і Лукашенко почали переговори в «закритому форматі»
16:12, 21 грудня 2014Політика
0 0
В Адміністрації президента України в Києві проходять переговори президента Петра Порошенка і президента Білорусі Олександра Лукашенка.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.
Почалися переговори президентів України і Білорусі pic.twitter.com/gZ4BXrC3lb
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) December 21, 2014
"Почалися переговори президентів України та Білорусі", - повідомив він в Твіттері.
Читайте такожЛукашенко прибув до України для зустрічі з Порошенком (фото)
Раніше повідомлялося, що в Києві заплановані переговори Олександра Лукашенка з президентом України Петром Порошенком. Очікується, що глави держав обговорять питання двосторонніх відносин, а також актуальні питання міжнародної політики.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter