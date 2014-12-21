Україна готова при необхідності купувати зброю у Польщі - Дещиця

Про це заявив український посол у Варшаві, екс-глава МЗС України Андрій Дещиця, передають РИА Новости з посиланням на телеканал TVP24.

"Ні, ми не купуємо (зброю в Польщі - ред.). Ще не купуємо. Якщо виникне така необхідність, то ми будемо це робити", - сказав.

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Раніше повідомлялося, що президент США Барак Обама поставив свій підпис під новим законом, який передбачає допомогу Україні і санкції проти Росії.

Закон передбачає, що президент США має право (але не зобов'язаний, надавати допомогу Україні оборонними озброєннями, такими, як, наприклад, протитанкова або бронебійна зброя або радари, безпілотні розвідувальні апарати, системи захищеного зв'язку, а також військовим навчанням.