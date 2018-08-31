Наразі суд розглядає питання про відкриття провадження у цій адміністративній справі.

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов звернувся до суду через застосування до нього санкцій.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва.

Зазначається, що до суду надійшов позов від Аксьонова до Ради національної безпеки і оборони України, де третіми особами виступають президент Петро Порошенко, Кабінет міністрів, Служба безпеки та Національний банк.

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"Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення РНБОУ "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), в частині включення Сергія Аксеньова до переліку осіб щодо яких застосовуються санкції", - йдеться у повідомленні.

На даний час суд розглядає питання про відкриття провадження у цій адміністративній справі.