МЗС РФ покладає відповідальність за вбивство Захарченка на Київ

Речник російського МЗС поскаржилася на «київську партію війни», яка нібито ускладнює ситуацію в регіоні.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила про наявність підстав вважати, що за вбивством ватажка «ДНР» Олександра Захарченка стоїть українська сторона.

"У Донецьку в ході терористичного акту загинув глава "ДНР" Захарченко. Є всі підстави вважати, що за вбивством стоїть київський режим, який неодноразово використовував такі методи усунення інакомислячих і небажаних", - цитує її слова російське агентство ТАСС.

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«Замість виконання мінських домовленостей і пошуку шляхів врегулювання внутрішнього конфлікту київська партія війни реалізує терористичний сценарій, посилюючи і без того складну ситуацію в регіоні», - заявила вона.

Нагадаємо, сьогодні ватажка "ДНР" Олександра Захарченка підірвали в кафе "Сепар" на вулиці Пушкіна в Донецьку. Лідер бойовиків помер у лікарні, куди його доправили після вибуху.

Довідка УНІАН. Олександр Захарченко - проросійський терорист, ватажок так званої "ДНР". Під час проросійських виступів на сході України керував донецьким відділенням харківського бійцівського клубу «Оплот».

16 квітня 2014 очолив групу бойовиків, які захопили будівлю донецької міської адміністрації. У травні 2014 був призначений військовим комендантом» захопленого бойовиками Донецька. Згодом призначений на посаду "заступника міністра внутрішніх справ ДНР". У серпні змінив на посту голови Ради Міністрів «ДНР» Олександра Бородая. У листопаді 2014 року, після нелегітимних виборів у "ДНР", невизнана ЦВК республіки оголосила, що Захарченко отримав перемогу.

За даними ЗМІ, в 2010 році Олександр Захарченко проходив обстеження в Харківському обласному центрі медико-соціальної експертизи. Там йому було офіційно присвоєно II групу інвалідності за психічним захворюванням. У документі медичного центру зазначається «стійкі незворотні психічні розлади». Йому було призначено лікування в стаціонарі Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні № 3. У довідці також зазначається, що дії хворого Захарченка «несуть загрозу оточуючим». 2010-2013 роки були вилучені з офіційної біографії Захарченка.

Проте з 2013 року, якраз після спілкування з лікарями, Захарченко знову з'явився в ЗМІ - вже як активіст харківської проросійської організації «Оплот».