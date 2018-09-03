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Вибори мають відбутися з новою ЦВК і новим Виборчим кодексом - Бурбак

13:07, 03 вересня 2018
Політика
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Бурбак наголосив на необхідності ухвалити новий Виборчий кодекс / УНИАН

Про це заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

"Проведення виборів зі старим складом ЦВК автоматично означає їхню нелегітимність - це зірвані вибори, це удар по країні. Тому голосуємо, обираємо відповідно до рекомендацій наших західних партнерів і відправляємо нову ЦВК працювати", - сказав Бурбак.

Він також додав, що ЦВК своїм рішенням неправомірно зупинила призначення перших і додаткових виборів у 98 об'єднаних територіальних громадах.

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"І це вже не вперше за абсолютно надуманими причинами ЦВК гальмує одну із найуспішніших реформ – реформу децентралізації. "Народний фронт" вимагає від діючого складу ЦВК припинити відвертий саботаж і відведений час до обрання нового складу ЦВК бодай не шкодити країні", - сказав Бурбак.

Він також наголосив на необхідності ухвалити новий Виборчий кодекс.

"Документ складний, об’ємний, вимагає багато роботи. Серед авторів - депутати нашої фракції і спікер парламенту. Що пропонує кодекс? Колосальну реформу виборчої системи, яка приведе до формування нової відповідальної політичної еліти у суспільстві. Ми упевнені, що це ключ до побудови нової країни із залученням до керівництва державою креативних, енергійних, сучасних, освічених молодих людей", - підкреслив керівник фракції.

"Третє. Бюджет-2019. Фракція "Народного фронту" не дозволить зробити бюджет заручником будь-чиїх виборчих кампаній, використання прийняття бюджету для популістичних, беззмістовних, не підкріплених фінансовими можливостями обіцянок. Бюджет має бути прийнятий. Військові, вчителі, медики, державні службовці – отримувати зарплати. Армія ставати ще сильнішою. Обов’язково у бюджеті мають бути передбачені кошти на проведення виборів", - сказав він.

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Теги: #вибори#Максим Бурбак