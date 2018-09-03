"Народний фронт" пропонує назвати іменем Маккейна одну з вулиць столиці

Фракція "Народний фронт" звертається до Київської міської ради з пропозицією назвати іменем Сенатора Маккейна одну з центральних вулиць столиці.

Про це заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

"Ми повинні висловити вдячність великому американцю, який віддано підтримував Україну у найскладніші дні і години", - сказав Бурбак.

Як відомо, 1 вересня у США лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк взяв участь у церемонії вшанування пам`яті Сенатора Джона Маккейна у Вашингтонському національному соборі.

В інтерв’ю журналістам він підкреслив, що Сенатор Джон Маккейн був "великим сином американського народу і великим другом українського народу".

"Він разом з нами був на Майдані. В Сенаті він був тією людиною, яка просувала законодавство по допомозі українським Збройним Силам. Він був людиною, яка просувала законодавство про введення санкцій проти Росії", - сказав Арсеній Яценюк.