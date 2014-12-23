Кількість стратегічних підприємств скоротять майже втричі - Абромавічус

Про це він повідомляв в ефірі "Свободи слова" на ICTV, розповідаючи про законопроект, що стосується приватизації законопроекті, поданий на розгляд Верховної Ради, повідомляє INSIDER.

"До цього було близько 1500 підприємств, які вважалися стратегічно важливими. Я поговорив з усіма міністрами. Також послухали громадськість, і виявляється, що в Україні так званих "священних корів" не так вже й багато. Тому вирішили зменшити кількість об'єктів, які називаються стратегічними , до, приблизно, 600. Все інше буде жорстко аудитуватись", - заявив міністр.

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При цьому, за словами, Абромавічуса, "на найкращих підприємствах буде змінюватися система, рівень і стандарти корпоративного управління за допомогою великої четвірки аудиторських компаній і західних експертів".

"І після цього тільки почнеться масова приватизація, коли вже ціни на ці активи теж зростуть, тому що буде і менеджмент змінений, і сподіваємося, до того моменту ринкові умови для України теж покращаться", - сказав він.