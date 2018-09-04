Клімкін: російські окупанти принесли в Крим екологічні катастрофи

В окупованих містах Армянськ та Яни Капу екологічну катастрофу видно неозброєним оком.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголошує, що Російська Федерація внаслідок окупації Криму створює в Україні екологічні катастрофи.

Про це голова українського зовнішньополітичного відомства написав у Twitter.

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"Спочатку російські окупанти принесли в Крим і на Донбас людське горе, тепер - екологічні катастрофи, які знищують нашу землю", - зазначив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 3 вересня, з’явилась інформація про те, що протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону, які здійснюють охорону адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, неодноразово фіксували випадки отруйних хімічних викидів з окупованого заводу «Титан».

За даними Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби, вкотре за допомогою хімічних детекторів неподалік від КПВВ «Чаплинка» військовослужбовці зафіксували наявність токсичних речовин у повітрі. Про це прикордонники сповістили органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи та евакуювали персонал з небезпечних місць несення служби.

Крім того, у Facebook представник уповноваженого з дотримання прав жителів АР Крим та м. Севастополя Ісмаіл Халіков зазначив, що у ніч з 23 на 24 серпня на півночі Криму стався викид невідомої речовини.

30 серпня кримські екологи та експерти дійшли висновку, що джерелом випаровування міг стати вміст кислотовідстійнику заводу «Титан» через аномальну спеку та відсутність води з Північно-Кримського каналу.

У містах Армянськ та Яни Капу (Красноперекопськ) екологічну катастрофу видно неозброєним оком: металеві речі продовжують покриватися іржею, з дерев поопадало листя, у повітрі стоїть стійкий запах кислоти, на газонах подекуди лежать мертві птахи.

Через забруднення повітря збільшилась кількість звернень жителів до медустанов, в аптеках утворився дефіцит сорбентів та марлевих пов’язок.