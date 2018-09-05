У Раді запропонували висунути Сенцова на Нобелівську премію миру

Ініціаторами проекту постанови про висунення українського політв'язня Олега Сенцова на Нобелівську премію миру стали депутати від Блоку Петра Порошенка і "Народного фронту".

4 вересня у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови №9040 про висунення українського політв'язня Олега Сенцова на Нобелівську премію миру.

Про це повідомляється на сайті парламенту. Ініціаторами проекту стали депутати від Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко, Рефат Чубаров, Ірина Фриз, Олена Матузко, Владислав Севрюков, Богдан Онуфрик, Артур Герасимов і Дмитро Білоцерківець, а також нардепи від "Народного фронту" Георгій Логвинський і Олена Масоріна.

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Текст проекту на сайті поки не опубліковано. Сенцова було засуджено у РФ до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року. Російський суд визнав його винним у створенні в Криму терористичної спільноти і керівництві нею, спробі придбання вибухових пристроїв і незаконному зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів, двох терористичних актах та підготовці ще одного теракту.

Сенцов своєї провини не визнав. 14 травня 2018 року режисер оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити 64 українських політв'язнів. Себе до цього списку він не заніс. 7 серпня адвокат українця Дмитро Дінзе повідомив, що стан Сенцова погіршився: у нього анемія і проблеми із серцем.

Адвокат додав, що режисер проти переведення у цивільну лікарню, тому що "завідувач реанімаційного відділення агресивно до нього ставиться і, ймовірніше за все, може лише нашкодити йому". 28 серпня колишній президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса запропонував висунути Сенцова на Нобелівську премію миру.