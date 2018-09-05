Бойовики не показали спостерігачам ОБСЄ ліквідованого Захарченка

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ не бачили тіл ватажка "ДНР" Олександра Захарченка і його охоронця, які загинули унаслідок вибуху в кафе "Сєпар" у Донецьку 31 серпня. Про це випливає зі звітів місії.

У звіті за 31 серпня мовиться, що вибух стався менше, ніж за 200 метрів від офісу ОБСЄ у Донецьку. Коли спостерігачі прибули на місце події, то побачили, що район навколо ресторану був огороджений. Один з командирів бойовиків розповів їм, що внаслідок вибуху загинув Захарченко, ще один бойовик отримав важкі поранення. Також їм розповіли, що поранення отримали ще дев'ять чоловік.

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3 вересня, наступного дня після похорону Захарченка, спостерігачі ОБСЄ уточнювали інформацію про постраждалих і загиблих унаслідок вибуху. У морзі Донецької обласної клінічної лікарні імені М. І. Калініна їм розповіли, що до них були доправлені тіла ватажка "ДНР" і його охоронця. Про інших постраждалих в лікарні відмовилися розповідати без дозволу бойовиків.

Медики Інституту невідкладної і відновної хірургії імені Гусака В. К. розповіли, що до них надійшли шість постраждалих від вибуху, але додаткову інформацію надати відмовилися.