Рада скасувала позаблоковий статус України

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 303 народні депутатів із 309, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до закону, у статті 6 Закону України “Про основи національної безпеки України” встановлюється, що серед пріоритетів національних інтересів є інтеграція України у європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі та в євроатлантичний безпековий простір; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України.

Раніше цією статтею визначалося, що пріоритетами національних інтересів є інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України.

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У статті 8 закону встановлено, що основними напрямами державної політики з питань національної безпеки України є: у зовнішньополітичній сфері – проведення активної міжнародної політики України з метою, зокрема, поглиблення співпраці з Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації (раніше - забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській та регіональних системах колективної безпеки, набуття членства у Європейському Союзі при збереженні добросусідських відносин і стратегічного партнерства з Російською Федерацією, іншими країнами Співдружності Незалежних Держав, а також з іншими державами світу ).

У статті 11 Закону України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" визначається, що Україна як європейська держава здійснює відкриту зовнішню політику і прагне рівноправного взаємовигідного співробітництва з усіма заінтересованими партнерами, виходячи, в першу чергу, з необхідності гарантування безпеки, суверенітету та захисту територіальної цілісності України.

Раніше цією статтею визначалося, що Україна як європейська позаблокова держава здійснює відкриту зовнішню політику і прагне співробітництва з усіма заінтересованими партнерами, уникаючи залежності від окремих держав, груп держав чи міжнародних структур.

Крім того, цією ж статтею серед основних засад зовнішньої політики передбачено поглиблення співпраці з Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації.

Раніше йшлося про дотримання Україною політики позаблоковості, що означає неучасть України у військово-політичних союзах, пріоритетність участі у вдосконаленні та розвитку європейської системи колективної безпеки, продовження конструктивного партнерства з Організацією Північноатлантичного договору та іншими військово-політичними блоками з усіх питань, що становлять взаємний інтерес.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Кабінет міністрів України має у місячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; у двомісячний строк забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Довідка УНІАН. Верховна Рада ухвалила Закон «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року, яким було закріплено принцип позаблоковості, що означає неучасть України у будь-яких військово-політичних союзах, зокрема відмову від інтеграції до НАТО.