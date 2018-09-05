Україна продовжить підтримувати Великобританію у протидії гібридним методів РФ - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що у зв'язку з розслідуванням отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері, Україна продовжить підтримувати Велику Британію у протидії гібридним методам, до яких вдається Росія.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі Twitter.

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"Розслідування Великої Британії справи Скрипалів виявило те, що і мало виявити. Ми завжди були солідарними з нашими британськими друзями і партнерами у протидії гібридним методам Росії і будемо підтримувати їхню боротьбу й надалі!", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, британська поліція назвала імена двох громадян Росії, яких підозрюють в отруєнні колишнього російського шпигуна Скрипаля та його доньки Юлії. Йдеться про російських громадян Олександра Петрова та Руслана Боширова.

***4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними в британському місті Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Тереза Мей запевнила, що Британія не дозволить РФ відновити шпигунську мережу в Сполученому Королівстві.

Низка країн, включаючи Україну, вирішили видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля та його доньки. У відповідь у РФ вжили аналогічні заходи і вислали таку саму кількість дипломатів з цих країн.

Організацією із заборони хімічної зброї підтверджено висновки Великої Британії щодо застосування токсичної хімічної речовини в Солсбері.