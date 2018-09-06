Парубій запідозрив росіян у хіматаці в Криму і просить світ це перевірити

Спікер закликав всі країни світу засудити та покарати Росію "за застосування хімічної зброї у всьому світі".

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закликає міжнародні організації провести екологічну експертизу в анексованому Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту.

"За нашими даними, це сталося внаслідок того, що російські окупаційні війська обстріляли хімічні відстійники титанового та содового заводів. Закликаю міжнародні організації, в першу чергу природоохоронців, надіслати до окупованого Криму недоторканну міжнародну місію, яка б могла дати об’єктивну оцінку екологічної катастрофи, яка сталася на півночі окупованого Криму”, - сказав спікер.

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Він закликав міжнародних експертів “визначити реальну загрозу для цього регіону”.

За словами Парубія, якщо моніторингова місія не буде допущена на територію Криму, то ВР має визнати, що “ця катастрофа ще один факт хімічної атаки, здійсненої російськими окупантами в Криму, яка спрямована проти українських громадян”.

“Російський агресор перетворив наш цвітучий Крим на полігон для випробування небезпечних зразків зброї”,- наголосив спікер.

Він закликав всі країни світу засудити та покарати Росію “за застосування хімічної зброї у всьому світі”.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня на півночі Криму стався викид отруйних хімікатів з кислотонакопичувача заводу «Кримський титан».

30 серпня кримські екологи та експерти дійшли висновку, що джерелом випаровування міг стати вміст кислотовідстійника заводу через спеку та відсутність води з Північно-Кримського каналу.

В Армянську та Яни Капу (Красноперекопську) металеві речі покриваються іржею, з дерев поопадало листя, у повітрі стоїть стійкий запах кислоти, на газонах подекуди лежать мертві птахи. Через забруднення повітря збільшилась кількість звернень жителів до медустанов, в аптеках утворився дефіцит сорбентів та марлевих пов’язок.

Окупанти вирішили зупинити роботу заводу на два тижні. Ведеться евакуація дітей і жінок.

За даними Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, за допомогою хімічних детекторів неподалік від КПВВ «Чаплинка» фіксується наявність токсичних речовин у повітрі. Прикордонники сповістили про це органи місцевого самоврядування, правоохоронців і евакуювали персонал з небезпечних місць несення служби.

У вівторок, 4 вересня, кілька прикордонників, які несуть службу на адміністративній межі з окупованим Кримом, відчули погіршення стану здоров’я через хімічні викиди заводу.

5 вересня речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник з посиланням на Головне управління розвідки заявив, що погіршення екологічної обстановки на півночі окупованого Криму сталося внаслідок влучення снарядів у відстійники хімічних відходів титанового та содового заводів під час військових навчань Збройних сил Російської Федерації.