У "Народному фронті" розповіли, чому провалилося голосування щодо змін до закону про РНБО (відео)

Провал голосування про внесення змін до закону про РНБО щодо вдосконалення координації та контролю в сфері національної безпеки та оборони у "Народному фронті" назвали програшем всієї країни, яка наразі потребує чіткої координації дій силових відомств у війні з агресором на сході.

Про це заявили депутати Верховної Ради від фракції «Народний фронт», коментуючи голосування у вівторок, 23 грудня, за відповідний проект закону, під час якого для ухвалення документу забракло голосів трьох депутатів. Представники трьох фракцій Верховної Ради, членів парламентської коаліції – «Батьківщина», «Самопоміч» та Радикальний блок Олега Ляшка, – не дали жодного голосу.

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Народний депутат, екс-заступник секретаря РНБО, заступник голови фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар написала на своїй сторінці у Facebook, що «хтось комусь помстився особисто за «політичне розлучення», хтось погрався в гру «з нами треба торгуватися», хтось показав, що форму ставить вище за суть».

«Програла країна, яка останній рік чекає на ефективність органів влади в забезпеченні ключового питання – захисту країни. Реального координаційного органу в цій сфері досі немає», - наголосила депутат.

Перший заступник голови фракції «Народний фронт», командир добровольчого батальйону «Миротворець» Андрій Тетерук заявив, що під час вивчення положень цього проекту закону на засіданні Комітету національної безпеки і оборони були проведені ретельні обговорення кожної поправки, яка вносилась до цього закону депутатами від «Самопомочі» та «Батьківщини».

«Вони створили цілий перелік безглуздих поправок, обертаючи це в туман слів «за що стояв Майдан» і «Турчинов гарний, але прийде поганий і нам капець». При цьому абсолютно не розуміючи важливість початку роботи РНБОУ в критичний для України час… Є ганебна ситуація, коли кулуарно за допомогою інтриги пані Тимошенко створює пану Турчинову шахматну позицію «шах», - написав Андрій Тетерук на своїй сторінці у Facebook.

«Боляче було дивитися, коли у створенні ситуації, що наші військовослужбовці на війні ще на деякий час залишаються нескоординованими, рукоплескали представники Опозиційного блоку, «радикали» та «Самопоміч». Це наводить на невтішні висновки. Коаліція на межі розпаду. Всі торгуються замість того, аби працювати. Мовляв, мусите з нами рахуватися перед бюджетом. І за цими торгами не бачать проблем всіх тих, хто на передовій. В Оппоблоку є всі підстави аплодувати стоячи», - додав він.

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Депутат Верховної Ради від фракції «Народний фронт» Сергій Висоцький переконаний, що причиною провалу голосування за законопроект №1343 стала юридична казуїстика. «Це позиція юридичної чистоти без розуміння того, наскільки недосконалі наші закони з урахуванням ситуації, яка склалася в Україні. З точки зору формального закону країну врятували озброєні банди. Адже добровольчі батальйони не передбачені жодним законом. З точки зору закону Міністерство оборони, яке проводить тендери тривалістю в півроку – ефективне відомство. З точки зору закону волонтери, які фактично шляхом прямої контрабанди озброюють та вдягають бійців – злочинці», - пояснив політик на своїй сторінці у Facebook.