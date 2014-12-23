Парубій сподівається, що закон про РНБО ухвалять на наступному засіданні Ради

Про це він сказав в інтерв'ю 5 каналу у вівторок ввечері, пише Українська правда.

"Той факт, що ми сьогодні не ухвалили цей закон, зробив нас не сильнішими, а слабшими. Насправді цей законопроект, який мав на меті розширення повноважень РНБО, на мою думку, дуже на часі й дуже потрібен для України", - заявив Парубій.

"Завтра о 12-й годині я зберу представників усіх фракцій, які мали питання до закону про РНБО, і у мене майже немає сумнівів, що ми завтра знімемо усі конфліктні моменти, і в четвер вийдемо з тим питанням і зможемо його проголосувати, і навіть, думаю, конституційною більшістю", - додав він.

Як відомо, 23 грудня парламенту не вистачило 3 голосів для розширення повноважень РНБО.

Раніше у фракції "Блоку Петра Порошенка" пообіцяли вжити заходів щодо тих депутатів, які не підтримали рішення фракції щодо голосування за новий закон про РНБО. Згідно з даними голосування, 7 депутатів із БПП утримались від голосування за закон.

Представник БПП Сергій Лещенко у своєму блозі повідомив, що депутатів, які не голосували за закон про посилення повноважень РНБО, у вівторок ледь не виключили з фракції.

Він пояснив, що не підтримав закон через те, що виступає проти створення посад і повноважень під певну людину.

"Я був проти Міністерства інформаційної політики – так само я проти наділення Олександра Турчинова особливими повноваженнями як секретаря РНБОУ. Це – технічна посада, яка взагалі не згадується в Конституції", - написав Лещенко.

"Вводячи в законодавче поле нові повноваження для секретаря РНБОУ, ми закладаємо їх на набагато років наперед. Якщо сьогодні вони перебуватимуть у руках Турчинова, то де гарантії, що через декілька років ці надзвичайні повноваження не отримає людина, яка своєю рукою голосувала за диктаторські закони 16 січня?" – зазначив політик.

"Особисто я вважаю неприйнятною спробу, закладену в цей закон, завести під вплив секретаря РНБОУ абсолютно нові та, сподіваюся, незалежні органи, що тільки створюється в Україні – Національне антикорупційне бюро та Нацагенство з питань протидії корупції", - пояснив Лещенко.

Читайте такожУ "Народному фронті" розповіли, чому провалилося голосування щодо змін до закону про РНБО (відео)

"Тим більше, якщо ці повноваження потраплять у підпорядкування висуванця "Народного фронту" – політичної сили, яка має аж надто нарікань щодо наявності в її рядах осіб, причетних до корупції" – додав він.

Депутат БПП Світлана Заліщук, яка теж утрималася від голосування, заявила, що більшість політиків ухвалило рішення підтримати непростий закон у 2 читанні, навіть не читаючи поправок до нього.

"Бо з’явилися вони (поправки) лише учора увечері на сайті комітету, коли фракції ВЖЕ проголосували за рішення підтримати проект", - пояснила вона.

Депутати вже підготували поправки до закону, які передбачають видалення з тексту законопроекту повноважень РНБОУ з "координації та контролю діяльності органів виконавчої влади у сферах протидії корупції".