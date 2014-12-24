У Раді розглядають питання присвоєння статусу учасника бойових дій бійцям "Првого сектора"
01:22, 24 грудня 2014Політика
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Комітет нацбезпеки парламенту працює над наданням статусу учасника бойових дій добровольцям з "Правого сектора".
У Раді розглядають питання присвоєння статусу учасника бойових дій бійцям "Првого сектору" / УНІАН
Про це розповів нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко, передає "5 канал", пише LB.ua.
"Потрібно подбати про тих, хто не увійшов ні в один підрозділ. Це насамперед "Правий сектор", це добровольці. Ми над цим працюємо. Вже внесено кілька законопроектів, вони зараз будуть розглядатися у комітетах, щоб держава хоча б заднім числом взяла на себе такі зобов'язання", - заявив Семенченко.
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"Пропонується прирівняти їх до учасників бойових дій і не важливо, чи були вони на момент участі в захисті України офіційно оформлені чи ні, наше завдання, щоб про їхні сім'ї подбали", - зазначив Семенченко.
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