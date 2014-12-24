У Раді розглядають питання присвоєння статусу учасника бойових дій бійцям "Првого сектора"

Про це розповів нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко, передає "5 канал", пише LB.ua.

"Потрібно подбати про тих, хто не увійшов ні в один підрозділ. Це насамперед "Правий сектор", це добровольці. Ми над цим працюємо. Вже внесено кілька законопроектів, вони зараз будуть розглядатися у комітетах, щоб держава хоча б заднім числом взяла на себе такі зобов'язання", - заявив Семенченко.

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"Пропонується прирівняти їх до учасників бойових дій і не важливо, чи були вони на момент участі в захисті України офіційно оформлені чи ні, наше завдання, щоб про їхні сім'ї подбали", - зазначив Семенченко.