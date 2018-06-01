Тимошенко з Януковичем не дадуть шансів Президенту?

Що відбувається на засіданнях Національної конституційної ради? Що нового, революційного міститься у новому проекті Конституції, який експерти майже одностайно називають “шаповалівським”? (Вважається, що керівником цього процесу є голова ЦВК Володимир Шаповал, до 2005 року - представник Президента у Конституційному суді.) У якому стані підготовка можливого конституційного референдуму? Ці питання обговорювалися на неформальній зустрічі журналістів із політиками, юристами Українського форуму, членами Національної конституційно ради, організованій редакцією "Главреда".

Георгій Крючков, член КПУ, експерт Українського форуму, народний депутат України попередніх скликань, член Національної конституційної ради:

НОВА РЕДАКЦІЯ ПРОПОНУЄ ПОСИЛЕННЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ВЛАДИ

На засіданнях Національної Конституційної Ради (далі – НКР. – Авт.) все відбувається зважено, по-діловому. Представники президентської частини НКР переконують нас, що прийняття Конституції буде відбуватися у конституційному полі, що не йдеться про те, щоб у процесі ухвалення оминути Верховну Раду. Але сам Президент потім сказав так: не виключено, що новий проект пройде через парламент... Тобто він не каже про обов’язковість. Тож можна говорити про те, що насправді влада хоче реалізувати наміри ухвалення нової редакції Конституції через референдум. Зараз триває вільна дискусія стосовно всього тексту Конституції. Тому участь у цій робочій групі нас поки ні до чого не зобов’язує. Але в указі Президента є завдання підготувати нову редакцію. Я глибоко переконаний, що в нас не буде одностайності.

Гадаю, ми, члени Національної Конституційної Ради, дуже сильно розійдемося по багатьох питаннях. Головне питання: якою буде структура влади у державі? У нас є проект нової редакції Конституції, підготовлений робочою групою науковців. Цей документ практично представляє позицію Президента. Нова редакція пропонує посилення президентської влади...

По суті, це нова Конституція. У ній пропонується зменшити склад Верховної Ради до 350 людей. Чому? Не пояснюється. Її розробники пропонують відмовитися від звання "народний депутат України". Яка потреба? Якщо подивитися повноваження Президента і парламенту, то вони суттєво відрізняються... Новий проект передбачає перехід до президентської форми правління. Верховна Рада буде тільки давати згоду на призначення прем’єра, він формує уряд. Президент головує на засіданнях уряду, які проводяться з питань зовнішньополітичної діяльності, національної безпеки та оборони за визначеним ним порядком денним. Президент уряд формує одноосібно, пропонує весь склад Конституційного Суду, судовий корпус, підбирає важелі, які межують із авторитарним стилем.

Є там така цікава, демократична зовні норма. За народною ініціативою, коли зібрано півтора мільйони підписів, то можна на референдум виносити питання про скасування закону або якоїсь його частини. Ну і як це? Мені не подобається один закон, я знайшов можливості, провів референдум. Це як піде мода, то будемо штампувати народну ініціативу, а Верховна Рада не буде підтримувати...

Всі дії Президента Ющенко свідчать, що він готовий на все, аби провести Конституцію, яка йому потрібна, а зробити це можна в наших умовах тільки через проведення референдуму.

Віктор Мусіяка, народний депутат попередніх скликань, член ради Українського форуму:ПРЕЗИДЕНТ ПРОТЯГОМ ТРЬОХ РОКІВ ҐВАЛТУЄ КРАЇНУ

Те, що Шаповал написав з друзями, з “видатними українськими юристами”, яких я не знаю, це зараз називають новою редакцією Конституції. По суті це проект нової Конституції. І хоча Ющенко каже, що на Верховну Раду покладене завдання підготовки нової Конституції, але й сам процес підготовки тексту, його кінцевий варіант мають бути приховані. Може таке трапитися, що референдум буде призначений через голови, через що хочеш - і все, йдіть з пляжу... Це “дійство” буде освячене волею народу.

Я переконаний, що блокування парламенту, недоторканність, натовська тема потрібні, щоб не було помітно, якою є небезпека неконституційного ладу. Вони сидять і недоторканністю займаються... Цікаво, що, коли говорять про зняття недоторканності з Президента, то не знайшли іншої причини, як а “раптом Президент зґвалтує жінку”... Люди добрі, та він країну протягом трьох років ґвалтує.

Референдум - це спосіб маніпулювання всіма народними заходами в руках влади. Тим більше, що і фальшування можливе... Гітлер провів тринадцять референдумів. І це призвело до формули, яка існує у Німеччині: німецький народ може помилятися... У нас поки що нема механізмів, які б реально дали врахувати волю народу та забезпечити її.

Ви спочатку маєте провести референдум на тему: чи потрібна нова Конституція взагалі. Потім запитати: ви бачите, який лад запроваджується? І серед відповідей поставити: "диктатура". А тоді народ треба запитати, чи хочете ви диктатуру?

Ви подивіться, до чого дійшло: він видає укази, хто зустрічає, хто його проводжає, портрет свій підписує... Зараз готується Конституція Ющенка, де буде лише дві статті. Перша: воля Ющенка - це закон, а друга: закон – один для всіх...

Михайло Сирота, народний депутат України, член Національної конституційної ради:

ПАРЛАМЕНТ НЕ ВДАСТЬСЯ ЗНИЩИТИ НАВІТЬ ТАКОМУ СИЛЬНОМУ ГРАВЦЮ, ЯК ВІКТОР ЮЩЕНКО

Я член робочої групи НКР, але не брав і не буду брати участі у її засіданнях, хоча офіційно і не виходив. Час людини обмежений і я не буду тратити його на “єрунду”. Вже є проект нової Конституції, і Національна Конституційна Рада - це лише камуфляж для освячення певної Конституції. У цивілізованих країнах існує таке поняття, як зміни і доповнення до Конституції. Так, зміни і доповнення до Конституції можна викласти від першої до останньої статті у новій редакції. Але ці зміни і доповнення будуть прийматися парламентом, а не референдумом, як хоче Президент. Прийняття змін до Конституції потрібне, бо у 2004 році поруйнували співвідношення гілок влади. Але це зараз робиться шляхом знищення у країні парламентаризму та переходом до маріонеточної структури, яка б керувалася центром. Це зрозуміли всі основні політичні сили України, і ідею проведення референдуму не підтримує жодна політична сила. Цю ідею не підтримає ані Партія регіонів, ані Блок Литвина, ані Блок Тимошенко, ані частина Нашої України (послухайте, що кажуть представники Народної Самоборони). До речі, на засіданні Комітету з питань правової політики Іван Степанович Плющ проголосував проти законопроекту, яким пропонуються внести зміни Президента до закону про Конституційний суд, і яким цей суд фактично виводиться з під впливу Верховної Ради. Стало зрозумілим, що ідея прийняття нової Конституції провальна, і її не підтримує жодна політична сила. Так само жодна політична сила не підтримує прийняття її на референдумі. Є заяви всіх політичних сил, окрім Нашої України. Референдум вже можна не розглядати.

Я думав, що ці зміни можуть бути внесені тільки після президентських виборів. Але зараз вимальовується цікава конфігурація. Якщо Партія Регіонів та БЮТ домовляться між собою, то вже у цьому скликанні ми отримаємо парламентську модель устрою. І блок Литвина, і комуністи будуть активно цьому сприяти. Тобто “завдяки” зусиллям Президента, під силовим тиском Секретаріату Президента і самого Президента сформувалась конституційна більшість десь в 350 голосів, які врегулюють дуалізм влади. Тоді прем’єр буде керівником виконавчої влади, а Президент матиме тільки представницькі функції. ПАРЄ і венеціанська комісія чітко підтвердили, що вони не підтримують референдум по прийняттю нової редакції Конституції. Не вдасться знищити парламент навіть такому сильному гравцю як Віктор Андрійович Ющенко, бо ще сильніший гравець Леонід Данилович Кучма пробував-пробував і нічого не вийшло.

Віталій Бойко, екс-голова Верховного Суду України, член Національної Конституційної Ради:

ВЛАДА ХОЧЕ ШТУЧНО ВИКЛИКАТИ В ЛЮДЕЙ БАЖАННЯ ДИКТАТУРИ

Часом здається, що створюється штучний безлад по всіх напрямках, щоб у народу виникло бажання: давайте закрутимо гайки. Тобто штучно викликати в людей бажання диктатури. Колегіально ці гайки важко закрутити, а одноосібно можна.

Мене дивує дволикість влади: закон для всіх. Є чітко визначений порядок призначення на посади, але раптом з’являється формулювання "в.о. голови суду", "в.о. голови СБУ". Це зневага до закону. Особисто мені соромно за дії Президента. Дивлюся колегію МВС, а Президент каже: "Йди, пиши заяву на звільнення". Ну не можна так. Завтра звільнений напише заяву до суду. І суд поновить, бо це не добровільна заява, це жорсткий примус. І потім я, наприклад, не знаю, що це за жест, середній палець. Я про це взнав тільки, коли був у Вашингтоні.

Щодо референдуму... Я був головою ЦВК, двічі готував референдуми. Але як можна голосувати за Конституцію? - Якщо мені одна стаття подобається, а друга ні?! Референдум - це запитання і відповідь: так, ні... Я не уявляю, як приймати на референдумі текст Конституції.

Конституція - базовий закон, вона має діяти довго, на її підставі будується піраміда державних органів. Повна зміна Основного закону - ризикована дія, а всі неузгодженості можна вносити поправками, законопроектами.

Анатолій Зленко, екс-міністр зовнішніх справ, заступник голови Українського форуму:

РЕФЕРЕНДУМ ВИКЛИЧЕ ЗБУРЕННЯ СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ

Ми занадто сміливі. Я працював в Америці, і спостерігав, як приймалася наша перша Конституція. Пам’ятаю, як її пропускали через венеціанську комісію, як її визнавали однією з найкращих. Приймати Конституцію на референдумі - це означає збурити спільноту тим прийняттям. На Заході нас поки що сприймають із розумінням: прийшла демсила, вона деколи робить помилки, але ми будемо їй сприяти. Але я сумніваюся, що отак на "но пасаран" можна реалізувати цю затію із Конституцією. Бо Основний закон - це ж базова цінність. Це дуже складний процес. І розраховувати на міжнародну підтримку у цій затії не варто.

Записала Маша Міщенко