На 31-му блокпості на невстановленому пристрої підірвалися шість військовослужбовців - МВС

Про це повідомила голова ВЗГ УМВС у Луганській області Тетяна Погукай.

Читайте такожУ звільненому Артемівську у військовій частині прогримів вибух"23 грудня о 05.30 поблизу 31-го блокпосту на невстановленому вибуховому пристрої підірвалися шестеро військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) - 1990, 1992, 1986, 1987 р.н. Даний факт внесений до ЄРДР. Наразі військовослужбовці з мінно-вибуховими травмами госпіталізовані до лікарні", - написала вона в Facebook.