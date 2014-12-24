На 31-му блокпості на невстановленому пристрої підірвалися шість військовослужбовців - МВС
14:11, 24 грудня 2014Політика
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У Луганській області зранку 23 грудня стався вибух на 31-му блокпості.
На блокпості пролунав вибух / Фото УНІАН
Про це повідомила голова ВЗГ УМВС у Луганській області Тетяна Погукай.
Читайте такожУ звільненому Артемівську у військовій частині прогримів вибух"23 грудня о 05.30 поблизу 31-го блокпосту на невстановленому вибуховому пристрої підірвалися шестеро військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) - 1990, 1992, 1986, 1987 р.н. Даний факт внесений до ЄРДР. Наразі військовослужбовці з мінно-вибуховими травмами госпіталізовані до лікарні", - написала вона в Facebook.
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