У Мінську завершилася зустріч контактної групи по Донбасу

Черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи по Донбасу завершився у Мінську.

За інформацією РИА Новости, зустріч тривала близько п'яти годин. Учасники зустрічі залишили будівлю першої резиденції президента Білорусії, нині званої Dipservice Hall. Читайте такожКонтактна група по Україні проведе зустрічі в Мінську 24 і 26 грудня Представники контактної групи не вийшли до журналістів, які чекали їх біля резиденції більше п'яти годин.

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