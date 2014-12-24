У Мінську завершилася зустріч контактної групи по Донбасу
21:46, 24 грудня 2014Політика
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Черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи по Донбасу завершився у Мінську.
За інформацією РИА Новости, зустріч тривала близько п'яти годин. Учасники зустрічі залишили будівлю першої резиденції президента Білорусії, нині званої Dipservice Hall.
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Представники контактної групи не вийшли до журналістів, які чекали їх біля резиденції більше п'яти годин.
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