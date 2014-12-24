Мінські переговори закінчилися без коментарів

Переговори тривали близько п'яти з половиною годин. Про це повідомив кореспондент ТСН із місця подій.

Але учасники зустрічі жодних коментарів журналістам за підсумками зустрічі не дали. Кортежі переговорників безмовно покинули місце зустрічі у Мінську.

Читайте такожУ Мінську завершилася зустріч контактної групи по Донбасу

Нагадаємо, домовленість про проведення засідання контактної групи в Мінську 24 і 26 грудня було досягнуто в ході телефонної розмови в понеділок між президентом Росії Володимиром Путіним, федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом та президентом України Петром Порошенко.