Омелян: НАБУ вручило мені підозру за "незаконне збагачення" десять років тому

Міністр вважає справу політично мотивованою.

Сьогодні о 8:40 співробітники НАБУ вручили міністру інфраструктури Омеляну підозру за "незаконне збагачення" десять років тому, "користування або придбання" машини для брата і недекларування проживання в будинку протягом двох тижнів 2016 року.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає Цензор.НЕТ.

"Ранок 13 вересня подарував новий досвід. О 8:40 співробітники НАБУ вручили мені підозру за "незаконне збагачення" десять років тому, "користування чи придбання" машини для брата і недекларування проживання в будинку впродовж двох тижнів 2016 року. Щодо суті справи: за дивним збігом обставин, її відкрили одразу після мого візиту під суд над Мартиненком. Впродовж півтора року перевірили все: пошту, месенджери, обшукали, опитали всіх знайомих, родичів, друзів. Шукали сенсацій 🙂: дорогу нерухомість, значні кошти, офшорні чи будь-які компанії, схеми, корупцію. Переконалися, що не можливо знайти те, чого немає. Витрачено купу часу і коштів платників податків з єдиною метою - оголосити підозру першому міністру. Оголосили!", - розповів він.

"Як питали мене в Могилянці: чи Ви можете дати нам гарантії, що за проведені реформи проти нас не будуть порушені кримінальні справи? Я тоді чесно відповів, що: ні, не можу, бо ми живемо в такий час, коли все здобувається через боротьбу. Мій висновок: якщо це найбільші "злочини", які змогли мені інкримінувати за час моєї роботи міністром, то мені не соромно дивитися в очі ані нашим громадянам, ані іноземним партнерам, ані керівництву країни. У той же час, хочу нагадати, що на УЗ щорічно зникає безслідно більше 15 млрд грн, як заходили Раянейр, підписувався контракт з GE, проводилося днопоглиблення - не знає лише лінивий. Але, на це часу немає, є інші важливі цілі...Вітаю, вибори почалися..." - резюмував Омелян.