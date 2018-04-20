Прихильник Януковича оголився на Майдані (фоторепортаж)

Прихильник Партії регіонів, навіть купаючись у фонтані на Майдані Незалежності , не випустив з рук голубий прапорець.

Змивши з себе столичну пилюку і піт, чоловік вдався до дебатів з молодими представниками "Пори", які розбили поруч намети.

Нестерпна спека звела ідеологічних супротивників в одному фонтані на Майдані Незалежності.

Фото Сергія Светлицького