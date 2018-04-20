Прихильник Януковича оголився на Майдані (фоторепортаж)
Спека звела ідеологічних супротивників в одному фонтані
Прихильник Партії регіонів, навіть купаючись у фонтані на Майдані Незалежності , не випустив з рук голубий прапорець.
Змивши з себе столичну пилюку і піт, чоловік вдався до дебатів з молодими представниками "Пори", які розбили поруч намети.
Нестерпна спека звела ідеологічних супротивників в одному фонтані на Майдані Незалежності.
Фото Сергія Светлицького
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