Ситуація навколо Маріуполя спеціально інспірована - заступник МінТОТ

Гримчак зазначив, що на маріупольському напрямку достатньо українських військовиків і резервів, є все, щоб відбити будь-яку провокацію.

Ситуацію довкола Маріуполя кимось спеціально інспіровано, щоб створити напругу напередодні виборів. Ймовірніше за все, йдеться про "росіян чи їхніх маріонеток".

Про це в коментарі 112.ua повідомив заступник голови Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.

"За моїми відчуттями, останнім часом в інформаційному просторі дійсно відбувається певне нагнітання ситуації, причому не так давно. І ось, у Кабміні зареєстрували подання на звільнення міністра екології та довкілля Остапа Семерака, причому саме у зв'язку з нібито поганою екологічною ситуацією в Маріуполі. А Семерак, до речі, один із небагатьох міністрів екології, які були в Україні, хто реально і дуже серйозно підходить до питання екологічної безпеки країни. І потім, що, тільки через те, що міністра звільнять, наступного дня покращиться екологічна обстановка? Є стійке відчуття, що ситуацію довкола Маріуполя кимось спеціально інспіровано, щоб створити напругу напередодні виборів. Зовнішніми або внутрішніми силами? Можу припускати і перше, і друге. Якщо це зовнішня сила, то, скоріш за все, це росіяни або їхні маріонетки", - сказав він.

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Гримчак зазначив, що на маріупольському напрямку достатньо українських військовиків і резервів, є все, щоб відбити будь-яку провокацію.

"Що стосується наступу на маріупольському напрямку і бойових дій, ситуація протягом останнього часу періодично загострюється. Саме на маріупольському напрямку має місце такий собі тиск, оскільки фронтова лінія проходить неподалік від міста і це дає можливість здійснювати тиск на населення, мовляв, ми завтра знову прийдемо і таке інше. Але я можу запевнити, що на цьому напрямку достатньо українських військовиків і резервів, є все, щоб відбити будь-яку провокацію", - додав він.