Рада прийняла в першому читанні закон про бюджетну децентралізацію

За дане рішення проголосували 264 народних депутати.

Відповідно до законопроекту, після вступу закону в силу до місцевих бюджетів буде надходити 100% плати за адміністративні послуги, державні мита, додаткові 10% податку на прибуток, від 2% до 5% податку на підакцизні товари, який буде встановлюватися на місцевому рівні, податок на нерухомість до 24 грн за квадратний метр; передбачено збільшення надходжень екологічного податку з 35%, до 80%, а також - дотації на вирівнювання фіскальної платоспроможності.

Читайте такожЯценюк розповів, що хоче отримати від депутатів у четвер

При цьому заступник міністра фінансів Ігор Уманський під час виступу з трибуни Верховної Ради наголосив, що зазначений закон передбачає скасування індикативних показників дохідної частини місцевих бюджетів, спрощення використання коштів місцевих бюджетів, а також процедури трансфертів з центрального бюджету до місцевих.