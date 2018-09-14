ГПУ відкрила кримінальну справу стосовно співробітників НАБУ за заявою Демчини

Детективам може загрожувати позбавлення волі до 10 років.

Стосовно співробітників Національного антикорупційного бюро за заявою першого заступника голови Служби безпеки України Павла Демчини відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба СБУ на сторінці у Facebook.

Як зазначається, Генеральна прокуратура України розглянула заяву Демчини від 12 вересня 2018 року щодо вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Національного антикорупційного бюро України.

«Співробітники ГПУ, розглянувши заяву Демчини, визнали достатніми дані викладені в ній, у зв’язку з чим 13 вересня було зареєстровано кримінальне провадження стосовно співробітників НАБУ, які обґрунтовано підозрюються у вчинені злочинів передбачених ч.1 ст.343 «Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця», ч.2 ст.372 «Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності», за якими детективам загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років», - повідомили в СБУ.

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Як повідомляв УНІАН, Демчина направив до Генеральної прокуратури заяву про вчинення кримінальних правопорушень співробітником НАБУ, який склав щодо нього підозру у незаконному збагаченні та направив на погодження у САП.

У СБУ заявили, що майно, через яке Демчину підозрюють у незаконному збагаченні, не належить високопосадовцю СБУ, про що вказується у рішенні одного із судів Рівненської області.

Також перший заступник голови СБУ Демчина став фігурантом скандалу щодо невідповідності задекларованого ним майна та доходів умовам реального життя на початку березня 2017 року.

Деякі ЗМІ інформували, згідно з декларацією за 2015 рік, Демчина проживає у відомчому гуртожитку СБУ, не має власного житла, автомобіля чи заощаджень. При цьому його цивільна дружина, яка є матір’ю його трьох дітей, є власницею елітних автомобілів та мешкає у розкішному заміському маєтку.

10 березня 2017 року у НАБУ поінформували, що САП відкрила провадження за фактом «незаконного збагачення першого заступника голови СБУ (ст. 368-2 Кримінального кодексу України)». Підставою для цього стали матеріали журналістських розслідувань.

У травні 2017 року голова СБУ Василь Грицак заявив, що, згідно із законодавством, декларації співробітників спецслужби заборонено оприлюднювати.