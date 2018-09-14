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Полтавська міськрада розпустила мерію

17:33, 14 вересня 2018
Політика
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У планах депутатів висловити недовіру меру Полтави Олександру Мамаю \ poltava365.com

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення на черговому засіданні сесії проголосували 22 депутати, що становить мінімальний кворум для ухвалення подібного рішення (всього в Полтавській міськраді налічується 42 депутати).

Головуючий на засіданні депутат Олександр Шамота заявив, що підставою для розпуску виконкому стали антинародні рішення виконкому про підвищення вартості проїзду, надання адрес кіоскам тощо.

Екс-мер Полтави, а нині депутат міськради Полтави Андрій Матковський додав, що серед причин розпуску виконкому - роздача комунального майна приватним підприємствам.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в першій половині дня депутати звільнили всіх заступників міського голови Полтави Олександра Мамая.

Сам Мамай на засідання не прибув і заздалегідь назвав його нелегітимним.

У планах депутатів висловити недовіру меру Полтави Мамаю і відправити його у відставку.

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Теги: #Полтава#мерія