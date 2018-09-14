Полтавська міськрада розпустила мерію

За розпуск міськвиконкому проголосували 22 депутати, що становить мінімальний кворум для ухвалення подібного рішення.

Депутати Полтавської міської ради ухвалили рішення про розпуск міськвиконкому.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення на черговому засіданні сесії проголосували 22 депутати, що становить мінімальний кворум для ухвалення подібного рішення (всього в Полтавській міськраді налічується 42 депутати).

Головуючий на засіданні депутат Олександр Шамота заявив, що підставою для розпуску виконкому стали антинародні рішення виконкому про підвищення вартості проїзду, надання адрес кіоскам тощо.

Екс-мер Полтави, а нині депутат міськради Полтави Андрій Матковський додав, що серед причин розпуску виконкому - роздача комунального майна приватним підприємствам.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в першій половині дня депутати звільнили всіх заступників міського голови Полтави Олександра Мамая.

Сам Мамай на засідання не прибув і заздалегідь назвав його нелегітимним.

У планах депутатів висловити недовіру меру Полтави Мамаю і відправити його у відставку.