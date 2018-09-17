"Віза є": Онищенко показав свій мультишенген

Нардеп-втікач Олександр Онищенко спростував інформацію щодо того, що Німеччина відмовила йому у візі.

Після того як в німецьких ЗМІ з'явилася інформація про те, що Німеччина відмовила у візі і виді на проживання українському нардепу-втікачу Олександру Онищенку, він прокоментував цю ситуацію.

Про це пише "Страна".

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"Немає нічого сумніше скривдженого журналіста. Якщо пам'ятаєте, нещодавно я виграв суд у Deutsch Well через помилкову статтю про те, що я подав документи на отримання громадянства. За брехню видання зобов'язали зняти всі публікації по темі. Крім того, суд уточнив, що при повторній публікації подібної нісенітниці вони сплатять штраф в 250 000 євро. Сьогодні ображений і принижений автор того ж ЗМІ пише, що в мене візи немає. Показую для недоучок - віза є. І друзі, починайте працювати за європейськими стандартами. А це значить, працювати з першоджерелами, а не з консультантами по вулиці Банкова", - написав Онищенко на своїй сторінці в Facebook.

Судячи по фотографії, віза дійсна до 13 лютого 2019 року.

Онищенко також розповів, що на даний момент є резидентом Іспанії та звітує в цій країні про свої доходи.