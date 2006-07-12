У Секретаріаті Президента проходять переговори Януковича з ”Нашою Україною”

Сьогодні о 15-й год. в Секретаріаті Президента розпочалися переговори координатора парламентської Антикризової коаліції Віктора ЯНУКОВИЧА з уповноваженими представниками фракції "Наша Україна" стосовно розширення існуючої коаліції.

Про це повідомляється на персональному інформаційному сервері В.ЯНУКОВИЧА.

Антикризову коаліцію на переговорах представляють від Партії регіонів також Раїса БОГАТИРЬОВА, Микола АЗАРОВ, Володимир РИБАК, Андрій КЛЮЄВ та представник фракції Соціалістичної партії Василь ЦУШКО.

Як повідомляли деякі ЗМІ з посиланням на джерела, раунд переговорів про створення широкої коаліції між "Нашою Україною" і Партією регіонів розпочався у приміщенні Секретаріату Президента ще у першій половині дня.

З боку "Нашої України" в зустрічі беруть участь Роман ЗВАРИЧ, Микола МАРТИНЕНКО, Борис ТАРАСЮК і Анатолій КІНАХ.

Прем’єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ залишив засідання уряду і також відбув у Секретаріат Президента.