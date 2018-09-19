УКРОП розпочинає фінальну частину президентських праймеріз

Остаточні результати перегонів стануть відомі під час великого з’їзду УКРОПу у Києві 5 грудня.

19 вересня у центральному офісі УКРОПу відбулася нарада з головами обласних, Республіканської в АР Крим та Київської міської організації партії. Учасники заходу обговорили деталі фінальної частини президентських праймеріз «Українського об’єднання патріотів», за підсумками яких буде обрано єдиного кандидата на пост глави держави від політсили.

За словами голови УКРОПу, народного депутата Тараса Батенка, головна мета праймеріз – обрання того кандидата, чия програма здобуде найбільшу підтримку однопартійців і прихильників політсили.

«Ми не вдаємося до будь-якого агітування наших партійців за того чи іншого кандидата. Це чесне голосування. Його результати мають відповідати реальним симпатіям укропівців і наших прихильників», – підкреслив голова УКРОПу.

Наприкінці місяця учасники президентських праймеріз від УКРОПу вирушать у масштабний тур регіонами України. На роль кандидата у Президенти України претендують народний депутат Олександр Шевченко, очільниця Солом’янської районної організації УКРОПу Ірина Головатенко та заступниця голови Комісії партійного контролю Оксана Тунік-Фриз. З 28 вересня до 18 листопада щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі вони проводитимуть зустрічі з укропівцями та прихильниками партії в обласних центрах країни. Після спілкування з претендентами присутні члени партії, які є учасників загальних зборів, зможуть проголосувати за одного з учасників. Таким чином кожна область обере свого фаворита.

«Це буде масштабна тур-кампанія Україною. Вона дасть можливість підняти пізнаваність партії, заявити про свою участь у президентських перегонах та «наростити м’язи» перед наступними виборами», – зазначив голова секретаріату УКРОПу Денис Борисенко.

Водночас керівники деяких обласних організацій партії заявили про перешкоди в організації зустрічей з укропівцями на місцях. У кількох містах власники й завідувачі концертних зал та філармоній відмовилися надавати приміщення, посилаючись на тиск згори. Утім, в УКРОПі заявили про готовність проводити зустрічі з людьми навіть просто неба. На переконання Тараса Батенка, такими діями влада демонструє своє справжнє обличчя й тільки посилює підтримку УКРОПу з боку українців.

«Кількість прихильників УКРОПу постійно збільшується. Це демонструють усі соціологічні дослідження. Якщо влада піде на такі кроки, то лише підніме рейтинги УКРОПу. Ми пройшли 2004-2005 роки, ми пройшли 2014-й, нам немає чого більше боятися», – заявив Тарас Батенко.

Остаточні результати перегонів стануть відомі під час великого з’їзду УКРОПу у Києві 5 грудня.