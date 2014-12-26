Президент затвердив склад української частини робочої групи Україна-НАТО

Текст указу опублікований на сайті президента.

Головою української частини спільної робочої групи призначений заступник секретаря РНБО Михайло Коваль.

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Також до складу групи увійшли: заступник міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Тигран Авакян, перший заступник голови СБУ Юрій Артюхов, перший заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Анатолій Бойко, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, перший заступник міністра оборони Іван Руснак, перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк, перший заступник голови Державної міграційної служби Юрій Сергієнко і заступник голови служби зовнішньої розвідки Володимир Сінькевич.