Мінрегіон: повідомлення про вугілля та електрику від Путіна - операція хакерів

Про це "Українській правді" сказала керівник прес-служби Мінрегіону Надія Петруняк.

"Очевидно, що сайт зламали невідомі. Прес-служба міністерства не публікувала такої інформації ні від свого імені, ні від імені інших прес-служб чи осіб", - наголосила вона.

"Мінрегіон спростовує інформацію та просить ЗМІ не використовувати це фейкове повідомлення на своїх інформаційних ресурсах", - додала вона.

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Як відомо, Мінрегіон не має відношення до питань палива та енергетики. Тому Петруняк не змогла відповісти на уточнююче питання, чи продаватиме Росія Україні електроенергію.

Вона наголосила, що це не є компетенцією Мінрегіону, а питання такого змісту відносяться до компетенції Мінпаливенерго.