Турчинов пообіцяв, що жоден солдат не поїде в АТО ненавченим і босим

Про це він заявив в інтерв'ю "5 каналу", передає Еспресо.TV.

"Жоден солдат, який стане на захист своєї країни, не може непідготовленим, невзутим, роздягненим або ненавченим, що головне, піти на фронт. Це система навчання, система підготовки", - зазначив Турчинов.

Він додав, що зараз стоїть дуже серйозне завдання щодо забезпечення та оновлення Збройних сил.

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"Тих, хто вже фактично рік відслужив - вони ж не виїжджають з країни. Ми на їх базі створимо потужний резерв - резерв нашої армії. Фактично це потужна 100-тисячна резервна армія, яку в разі необхідності ми також зможемо мобілізувати буквально в стислі строки у разі, коли Росія відкриє проти нас континентальну війну", - розповів Турчинов.