БЮТ не бачить юридичних підстав для розпуску парламенту, але їх може побачити Президент

Учора член фракції БЮТ Андрій Шевченко заявив журналістам про те, що Блок Тимошенко бачить щонайменше 5 юридичних підстав для розпуску Верховної ради. Його слова коментує колега по партії, керівник юридичного департаменту БЮТ Андрій Портнов:

– Щодо висловлювань Андрія Шевченка – вважаю, кожен має займатися своєю справою. Сьогодні юридичних підстав для припинення повноважень Ради немає. Ні п’яти, ні трьох – немає.

Як юрист відзначу таке: відповідно до Конституції є дві теоретичні можливості за нинішніх умов розпустити парламент. Перша: якщо не буде створено коаліцію протягом місяця. І друга: якщо протягом 60 днів після відставки Кабміну не створено новий уряд. Перший варіант буде актуальний після 22 липня, другий – після 25-го.

Фракція БЮТ вважає, що в разі нелегітимного створення коаліції або якщо створюватиметься вона з порушенням норм Конституції та регламенту Президент може видати указ про дострокове припинення повноважень. У такій ситуації ми можемо лише політично вимагати цього, висловлювати свою суспільну думку, але не можемо впливати на позицію Президента.

Нинішню, “антикризову” коаліцію ми вважаємо такою, що створена незаконно. І в зв’язку з цим кілька депутатів від БЮТ подали судові позови. Це пов’язано з порушенням цілої низки регламентних норм – зокрема щодо порядку виходу з однієї коаліції та “заходом” до іншої, порушенням 10-денного терміну (фракція – партнер по коаліції – має повідомити інших членів коаліції про вихід за 10 днів до цього. - УНІАН).

Власне, легітимність створення нинішньої коаліції може оцінити лише Президент. Якщо він вважатиме, що порушено низку регламентних норм, Президент може вважати, що коаліцію не створено й, відповідно, розпустити Раду. Якщо ні - тоді наша політична сила прийматиме рішення про перехід до парламентської або й політичної опозиції.

Дмитро Стаховський