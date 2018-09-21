На Донбасі у російської мови хочуть відібрати статус офіційної

До Донецького окружного адміністративного суду пред’явлено позов в інтересах держави про визнання протиправним і не чинним рішення від 16 серпня 2012 року.

Прокуратура Донеччини вимагає скасувати рішення обласної ради, яким російську мову на території області визнано регіональною.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

"Апаратом прокуратури області встановлено, що рішенням Донецької обласної ради від 16 серпня 2012 року №6/14-346 «Про реалізацію вимог закону України «Про засади державної мовної політики» у Донецькій області» визнано на території області поряд з українською мовою як державною, російську мову як регіональну. Водночас Конституційним судом України 28 лютого 2018 року у справі №1-1/2018 вказаний закон визнано таким, що не відповідає Конституції України. При цьому Донецькою облрадою не вжито жодних заходів щодо скасування прийнятого нею рішення", - йдеться у повідомленні.

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На усунення виявлених порушень обласною прокуратурою до Донецького окружного адміністративного суду пред’явлено позов в інтересах держави про визнання протиправним та не чинним вказане рішення.

"Також з метою скасування незаконних рішень територіальних рад, ухвалених із зазначених питань, Волноваською, Костянтинівською, Слов’янською та Краматорською місцевими прокуратурами пред’явлено 6 позовних заяв", - зазначається у повідомленні.

Наразі позови спрямовано до суду.