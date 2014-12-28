Профільний комітет засідав до першої години ночі й розглянув усі поправки до Бюджетного кодексу

Комітет Верховної Ради з питань бюджету на засіданні в суботу, 27 грудня, розглянув усі поправки до Бюджетного кодексу.

Про це повідомив секретар комітету, депутат від парламентської фракції «Народний фронт» Володимир Шкварилюк, повідомили УНІАН у прес-службі “Народного фронту”.

За його словами, засідання комітету тривало до першої години ночі.

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«Було розглянуто близько 530 поправок, усі принципові з них було підтримано не тільки депутатами від «Народного фронту», а й представниками фракцій «Блоку Петра Порошенка», «Батьківщини», «Самопомочі» та Радикальної партії», – наголосив Шкварилюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 грудня, Верховна Рада України розгляне законопроект про державний бюджет на 2015 рік (№1000). А такж у другому читанні розгляне: законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) (№1587), законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням (№1264-1), законопроект про внесення змін до Митного кодексу України (щодо стабілізації платіжного балансу) (№1563).

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Крім того, у другому читанні розглядатимуться законопроекти, які стосуються реформування загальнообов`язкового державного соціального страхування та легалізації Фонду оплати праці (№1573); заходів, спрямований на сприяння капіталізації та реструктуризації банків (№1564); змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин) (№1557) та щодо змін до закону “Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті” щодо посилення захисту прав позичальників (№1610).