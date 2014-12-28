Перед розглядом урядових законопроектів відбудеться рада коаліції — Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман.

Він зазначив, що за клопотанням фракцій коаліції на початку засідання буде розглянуто питання щодо внесення законопроектів до порядку денного сесії, а також щодо розгляду законопроектів у першому читанні.

Після цього, перед розглядом законопроекту №1577 у повторному першому читанні, а також низки урядових законопроектів у другому читанні, буде оголошено перерву.

Читайте такожДепутати планують розглянути законопроект про бюджет-2015 (пряма трансляція)“І далі пройшлися в робочому порядку по всім законопроектам, позиції фракції. Будуть збори ради коаліції і там буде ухвалено остаточне рішення”, - сказав Гройсман.